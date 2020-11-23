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Haberler Magazin Haberleri Haldun Dormen koronavirüse yakalandı
23.11.2020 - 01:11 | | AA

Haldun Dormen koronavirüse yakalandı

Gelen son dakika haberine göre; Duayen tiyatrocu Haldun Dormen, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan 92 yaşındaki usta, durumunun iyi olduğunu belirtti.

Haldun Dormen koronavirüse yakalandı
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Usta oyuncu Haldun Dormen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

- Dün yapılan test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim fakat durumum gayet iyi. Doktorlarım yaptıkları kontrollerin sonucunda her şeyin olumlu yönde seyrettiğini bildirdiler.

- Lütfen nerede olursak olalım kendimizi ve çevremizdekileri en güvenli şekilde korumaya, maskemizi takmaya ve sosyal mesafeli kalmaya dikkat edelim. Hep birlikte bu virüsün üstesinden geleceğimize inanıyorum.

22 Kasım 2020 Magazin Haberleri Bülteni22 Kasım 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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