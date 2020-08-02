MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Haldun Dormen'in kardeşi Güler Dormen Yiğit hayatını kaybetti
02.08.2020 - 16:49 |

Haldun Dormen'in kardeşi Güler Dormen Yiğit hayatını kaybetti

Türk Tiyatrosu'nun duayen isimlerinden Haldun Dormen'in kız kardeşi Güler Dormen Yiğit, geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi.

Haldun Dormen'in kardeşi Güler Dormen Yiğit hayatını kaybetti
ABONE OL

Usta sanatçı Haldun Dormen'in kız kardeşi ve yıllarca Haldun Dormen Tiyatrosu'nun sahne ve kostüm tasarımcılığını yapan Güler Dormen Yiğit, dün akşam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Acı haberi oyuncu Nedim Saban, sosyal medya hesabından, "Haldun Dormen Hocamız'ın kardeşi Güler Yiğit’in ölüm haberini çok üzülerek aldım. Daha bugün İpek İzci ile yaptığı röportajda tiyatromuza kostüm tasarımcılığı fikrini kazandırdığını anlatmış Haldun Dormen. 1950’lerde oyuncu kostümü evden getirirmiş, Dormen Tiyatrosu karakter yaratmak için kostüm tasarımı fikrini geliştirmiş. Güler Yiğit de bu konuda öncüydü. Allah rahmet eylesin" sözleriyle duyurdu.

Haldun Dormenin kardeşi Güler Dormen Yiğit hayatını kaybetti

İzzet Yıldızhan bayramda çocuklarına altın taktı!Dokuz çocuk babası ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, çocuklarına para vermek vermek yerine altın taktı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ceyda Düvenci'den aşk dolu paylaşım!

Ceyda Düvenci'den aşk dolu paylaşım!

Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı

Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı

Müjde Ar, Bodrum Belediye Başkanı ile davalık oldu

Müjde Ar, Bodrum Belediye Başkanı ile davalık oldu

Tatil yaradı

Tatil yaradı

Sıradaki Haber