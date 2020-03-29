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29.03.2020 - 14:41 |

Hale Soygazi: Şanslı insanlarız

Corona virüse karşı önlemlerini artıran devletin 65 yaş üstüne getirdiği sokağa çıkma yasağı üzerine 69 yaşındaki Hale Soygazi'den bir paylaşım geldi.

Hale Soygazi: Şanslı insanlarız

“Tüm hayatımız korona oldu” diyen sanatçı, günlerini keyifli hale getirmek amacıyla yaptıklarını paylaştı:

 “Herkes gibi ben de ülkemizden ve dünyadan haberleri yakından takip ediyorum. Onun dışında film ve dizi izliyor, kitap okuyorum. Mutfakta vakit geçirmeyi de seviyorum. Bağışıklığımı güçlendirecek sebze yemekleri yapıyorum, yoğurt mayalıyorum.”

 “Biz evimizde bu süreci atlatmaya çalışan şanslı insanlarız. Dışarı çıkmak zorunda olan, işlerine giden kişilerin daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor. İyi dileklerim dışarı çıkmak zorunda olanlar için.”

İpek Tanrıyar'ın ilginç corona maskesi6 aylık hamile olan eski manken İpek Tanrıyar, erkek iç çamaşırdan maske yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Cadde Yazarları

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