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12.02.2020 - 08:51 |

Hale Soygazi, Seda Sayan'a açtığı davayı kazandı

Usta oyuncu Hale Soygazi, Seda Sayan’a açtığı 1 liralık sembolik tazminat davasını kazandı.

Hale Soygazi, Seda Sayan'a açtığı davayı kazandı

Yıllar önce “Seda ve Uğur’la Artık Susma” programına konuk olan Murat Şar, 1 günlükken evlatlık verildiğini ve annesinin de Hale Soygazi olduğunu öne sürmüştü. Bu iddialar üzerine Soygazi, mahkemeye başvurarak tazminat davası açmıştı. DNA testi sonucunda, Soygazi ve Şar arasında biyolojik bağ bulunmadığı tespit edilmişti.

Hürriyet'in haberine göre; davanın İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen son duruşmasında Seda Sayan, bestekar Mehmet Yüzüak ile programın yayınlandığı TV kanalı ve prodüksiyon şirketinin 1 lira manevi tazminat ödemesine ve ayrı ayrı kınanmalarına karar verildi.

    13 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni13 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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