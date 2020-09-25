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25.09.2020 - 07:00 |

Haliç’te kutlama

İstanbul cemiyet hayatının renkli simaları arasında yer alan Aslı Şen, bu aralar onuruna düzenlenen doğum günü kutlamalarına katılıyor.

Haliç’te kutlama
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İstanbul cemiyet hayatının renkli simaları arasında yer alan Aslı Şen, bu aralar onuruna düzenlenen doğum günü kutlamalarına katılıyor. Başarılı iş insanı için önceki akşam da Haliç’te kutlama yemeği düzenlendi. Geceye, Burcu Erçil’den Hande Yılmaz’a, Gökçe Çil’den Zeynep Yılmaz’a kadar birçok isim katıldı. Şen, sosyal medya hesabından paylaştığı karenin altına, “Kızlarla İstanbul’un en sevdiğim yerinden...” notunu yazdu.

Magazin Haberleri Bülteni (25 Eylül 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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