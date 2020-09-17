'Halil Sezai ile ilgili çok ağır açıklamalarım olacak'

Yakın arkadaş grubuyla birlikte alışverişe çıkan Seren Serengil, bir süre mağazaları dolaştı. Alışveriş sonrası yemek yiyip arkadaşlarıyla sohbet eden Serengil'in keyfi bir hayli yerindeydi.

Gündemde olan Halil Sezai'nin komşusunu darbetme görüntüleri ile ilgili konuşan Serengil, "Çok sinirlerim bozuldu. Şu anda gerçekten bu konuyla ilgili biraz sakinleşmek istiyorum. Yarın Halil Sezai'yle ilgili çok ağır açıklamalarım olacak" açıklamasında bulundu.