MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri 'Halil Sezai ile ilgili çok ağır açıklamalarım olacak'
17.09.2020 - 12:45 |

'Halil Sezai ile ilgili çok ağır açıklamalarım olacak'

Ekranların sivri dilli yorumcusu Seren Serengil, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

'Halil Sezai ile ilgili çok ağır açıklamalarım olacak'
ABONE OL

Yakın arkadaş grubuyla birlikte alışverişe çıkan Seren Serengil, bir süre mağazaları dolaştı. Alışveriş sonrası yemek yiyip arkadaşlarıyla sohbet eden Serengil'in keyfi bir hayli yerindeydi.

Gündemde olan Halil Sezai'nin komşusunu darbetme görüntüleri ile ilgili konuşan Serengil, "Çok sinirlerim bozuldu. Şu anda gerçekten bu konuyla ilgili biraz sakinleşmek istiyorum. Yarın Halil Sezai'yle ilgili çok ağır açıklamalarım olacak" açıklamasında bulundu.

Kanye West, Grammy ödülünün üzerine tuvaletini yaptıKanye West, dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan Grammy ödülünü tuvalete koyarak, üzerine tuvaletini yaptı. West, videoyu "İnan bana, durmayacağım!" notuyla paylaştı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bülent Ersoy sağlık durumu nasıl? Bülent Ersoy neden hastaneye kaldırıldı?

Bülent Ersoy sağlık durumu nasıl? Bülent Ersoy neden hastaneye kaldırıldı?

Deniz Akkaya kimdir, kaç yaşında? Selin Ciğerci'ye ne dedi?

Deniz Akkaya kimdir, kaç yaşında? Selin Ciğerci'ye ne dedi?

Coşkun Sabah'tan Tarkan'ı kızdıracak açıklama

Coşkun Sabah'tan Tarkan'ı kızdıracak açıklama

Maskeli aşık Hatice

Maskeli aşık Hatice

Sıradaki Haber