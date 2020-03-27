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27.03.2020 - 08:09 |

Halil Sezai: Memnun musun Çin!

Halil Sezai salgın günlerinde saçlarıyla vedalaştı. Kafasını kazıtan şarkıcı, yeni imajıyla Çin’e çattı: “Memnun musun!”

Halil Sezai: Memnun musun Çin!

Hem dünyada hem de Türkiye’de giderek yayılan koronavirüs salgınından korunabilmek amacıyla kedisi, köpeği ve kaplumbağasıyla beraber eve kapanan Halil Sezai, karantina günlerinden fotoğraflarını sosyal medyada takipçileriyle paylaşıyor.

Halil Sezai, sayfasına eklediği son kareyle sevenlerini şaşırttı. Uzun saçlarını kazıtan ünlü şarkıcı, fotoğrafın altına esprili bir not düştü: “Al işte olacağı buydu. Memnun musun korona? Memnun musun Çin?” Bu paylaşıma Instagram kullanıcılarından yorum yağdı.

 

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Cadde Yazarları

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