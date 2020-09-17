Halil Sezai'nin darbettiği Hüseyin Meriç: Elimi bile kaldırmadım

Şiddete maruz kalan Hüseyin Meriç, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programına telefonla bağlanarak, Türkiye gündemine oturan olay hakkında konuştu.

"SAVUNMAYA BİLE GEÇMEDİM"

67 yaşındaki Hüseyin Meriç, "Defalarca darbedildim, ben elimi bile kaldırmadım, savunmaya bile geçmedim. Şu anda iyiyim. Bu topluma çok kötü bir örnek, yaşlı olup olmamamın bir önemi yok, yapmaması gereken bir hareketti” dedi.

"BABAMIN YARDIM ÇIĞLIKLARI AKLIMDAN ÇIKMIYOR"

Yayına aynı zamanda Hüseyin Meriç’in oğlu da katıldı. Duygularını anlatırken zorlanan Mesih Meriç, “Babamın evine bir kere daha girmişliği var, bunun kamera kayıtlarını mahkemeye sunacağız, o zaman da şikayetçi olmuştuk. Kayıtlarda babam bana yardım etmem için bağırıyor, bu sesler aklımdan çıkmıyor” ifadelerini kullandı.