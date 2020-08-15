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15.08.2020 - 13:40 |

Halil Söyletmez'den sürpriz proje

Sosyal medya fenomeni olarak ünlenen Halil Söyletmez, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Halil Söyletmez'den sürpriz proje
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Sosyal medyada çektiği videolarla adından söz ettiren Halil Söyletmez, şu sıralarda bambaşka bir proje ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Söyletmez, "Yakın zamanda yeni bir şarkı çalışmamız olacak. Sürpriz bir isimle düet yapacağız. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Yakın zamanda sizlerle bunun bilgisini ve detaylarını paylaşıyor olacağız" dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (15 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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