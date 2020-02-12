Halit Ergenç: Bergüzar'ı pamuklara sarıyorum

Hamilelik sürecinde duygusal olduğunu söyleyip, müzik dinlediğinde ağladığını söyleyen Korel’in açıklamalarına eşi Ergenç, "Duygusal olmaması mümkün mü, hamile o. Pamuklara sarıyorum onu, canımın içi o" diye konuştu.

Ali adında bir çocukları olan ünlü çift, ikinci oğullarını kucağına almak için gün sayıyor.