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HaberlerMagazin Haberleri Halit Ergenç: Bergüzar'ı pamuklara sarıyorum
12.02.2020 - 07:47 | | UMUT ÜNVER

Halit Ergenç: Bergüzar'ı pamuklara sarıyorum

Oyuncu Halit Ergenç, önceki gün Etiler’de bir mekan çıkışı görüntülendi. Eşi Bergüzar Korel’in sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ”İşine aşık" sözleri Ergenç’e hatırlatılınca, "Canım benim o" dedi.

Halit Ergenç: Bergüzar'ı pamuklara sarıyorum

Hamilelik sürecinde duygusal olduğunu söyleyip, müzik dinlediğinde ağladığını söyleyen Korel’in açıklamalarına eşi Ergenç, "Duygusal olmaması mümkün mü, hamile o. Pamuklara sarıyorum onu, canımın içi o" diye konuştu. 

Ali adında bir çocukları olan ünlü çift, ikinci oğullarını kucağına almak için gün sayıyor.

12 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni12 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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