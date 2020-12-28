Halit yaşıyor mu? Yasak Elma 92. yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? İşte, Yasak Elma 91. bölüm...

Entrikalarla meşhur dizi Yasak Elma 91. bölümde, Ender Halit'in ortaya çıktığı şüphesiyle tedirginlik içindedir. Yıldız ile Çağatay ise annelerine karşı aşklarını savunmaya devam ederler. Son bölümün ardından 92. yeni bölümde neler olacak merakla beklenmeye başladı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız ve Çağatay’ın ailelerine karşı verdiği savaş her geçen gün şiddetlenirken, büyük bir yol ayrımına gelirler. Ancak bu noktada Çağatay, Yıldız'dan vazgeçmeyi göze alamaz ve sürpriz şekilde nikah salonunun yolunu tutarlar.

Ender, Halit’in yaşadığına kimseyi inandıramaz ve bu işin peşine kendi düşer. Halit’i bulmak ve haklılığını kanıtlamak için her şeyi yapacaktır. Uzun araştırmaları ve yeni öğrendiği bilgiler ışığında dağ evine giden Ender, gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemez.

YASAK ELMA 92. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

FOX'un popüler dizisi Yasak Elma son bölümünde yine gerilimi doruklarına kadar yaşattığı. Heyecanı üst seviyede bırakan dizinin beklenen 92. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayımlanmadı.