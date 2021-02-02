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02.02.2021 - 10:49 |

Halle Berry: Farklı bir gelecek istiyorsak bunu yapmalıyız

Dünyaca ünlü oyuncu Halle Berry, Olivier Martinez ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Maceo'yu cinsiyet yargılarına dair sürekli olarak yeniden düşünmeye zorladığını açıkladı.

Halle Berry: Farklı bir gelecek istiyorsak bunu yapmalıyız
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Oscar ödüllü oyuncu Halle Berry, Sundance Film Festivali kapsamında düzenlenen panelde konuştu ve cinsiyet ayrımcılığıyla ilgili düşüncelerini açıkladı.

Independent Türkçe'nin Metro'dan aktardığı habere göre 54 yaşındaki ünlü oyuncu açıklamasında 7 yaşındaki oğlu Maceo'yla yaptığı konuşmalardan bahsederek; "Görevimin onu yetiştirmek olduğunu fark ettim. Eğer farklı bir gelecek istiyorsak bu tam da burada başlıyor. Bana oğlumla yaptığım pek çok konuşmayı düşündürdünüz. 5 yaşına girdiğinden bu yana kız ve erkek çocukları arasındaki farkların ve kız çocuklarından daha üstün olduğunu düşünmenin ona nasıl öğretildiğini görüyorum" ifadelerini kullandı.

Halle Berry: Farklı bir gelecek istiyorsak bunu yapmalıyız

54 yaşındaki oyuncu, "Bunu onun için gerçekten yıkmak ve ona yeni bir bakış açısı vermek zorundaydım, bu düşünceleri sorgulamam ve ondan bunun nereden geldiğini, buna inanıp inanmadığını belirlemesini ve bilinçaltında bir yerden aldığı şeye meydan okumam gerekiyordu" dedi.

Berry, bahsettiği konuşmaların oğlu açısından faydalı olacağını ve onu düşünmeye sevk edeceğini düşündüğünü söyledi.

"ONU ZORLUYORUM"

Oyuncu, sözlerine; "Bu konuşmaları yaptığımız için bu konu üzerine uzun uzadıya düşünerek büyüyeceğini söyleyebilirim. Bu düşünceleri öylece kabul etmemeye dair kararlı olacak. 'Peki bu neden kız rengi?' gibi sorular sorarak onu sürekli zorluyorum" diye devam etti.

FOTOĞRAFLAR: SPLASH NEWS

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    Cadde Yazarları

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