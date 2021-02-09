Halle Berry: Onların benimle problemi var

Oscar ödüllü Halle Berry'nin takipçileri, 54 yaşındaki oyuncuyu 'sevgililerini elinde tutamamakla' suçladı. Bunun üzerine ABD'li yıldız, Instagram hesabından eleştirilere cevap verdi.

"ELİMDE TUTMAK İSTEDİĞİMİ KİM SÖYLEDİ?"

İki çocuk annesi Halle Berry'nin eski eşi Gabriel Aubry'ni hedef alan, "Kadınlar sana hiçbir şey borçlu değil" mesajına bir sosyal medya kullanıcısı "Bir erkeği elinde tutamayan kadın" yorumunu yazdı. Berry, bu mesaja "Yanlış adamı elimde tutmak istediğimi de kim söyledi? Bunu yapamam" cevabını verdi.

Bir başka takipçisinin "Halle, hayatındaki adamlarla bazı sorunların mı var?" sorusuna ise "Onların benimle problemi var" karşılığını verdi.

Halle Berry, hayatı boyunca hiçbir erkeğin finansal olarak kendisine bakmadığını belirtti.