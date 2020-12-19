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19.12.2020 - 11:11 |

Halle Berry: Ruh eşim tanıdığım hiç kimsenin eski sevgilisi değil

Hollywood yıldızı Halle Berry, arkadaşının eski sevgilisiyle çıkmanın hoş olmadığını belirterek, "Çok büyük bir günah" dedi.

Halle Berry: Ruh eşim tanıdığım hiç kimsenin eski sevgilisi değil
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Halle Berry, hiçbir zaman bir arkadaşının eski sevgilisiyle çıkmadığını söyledi. 54 yaşındaki oyuncu, bir arkadaşının eski eşiyle veya sevgilisiyle çıkıp çıkmadığı sorusuna, "Asla" cevabını verdi.

ABD'li yıldız, "Bu büyük bir günah, en sevdiğiniz arkadaşınızın eski sevgilileriyle çıkmazsınız. Bu hoş bir şey değil. Ruh eşim tanıdığım hiç kimsenin eski sevgilisi değil" ifadelerini kullandı.

Magazin Haberleri Bülteni (19 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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