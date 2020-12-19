Halle Berry: Ruh eşim tanıdığım hiç kimsenin eski sevgilisi değil

Halle Berry, hiçbir zaman bir arkadaşının eski sevgilisiyle çıkmadığını söyledi. 54 yaşındaki oyuncu, bir arkadaşının eski eşiyle veya sevgilisiyle çıkıp çıkmadığı sorusuna, "Asla" cevabını verdi.

ABD'li yıldız, "Bu büyük bir günah, en sevdiğiniz arkadaşınızın eski sevgilileriyle çıkmazsınız. Bu hoş bir şey değil. Ruh eşim tanıdığım hiç kimsenin eski sevgilisi değil" ifadelerini kullandı.