11.08.2020 - 17:41 |
Halle Berry yıllara meydan okuyor
ABD'li oyuncu Halle Berry (53), 18 yıl sonra giydiği turuncu bikinisiyle formda görüntüsünü gözler önüne serdi.
Halle Berry'nin, 2002 yapımı 'James Bond' filminde bikinili sahnesi ikonik karelerden olmuştu. 53 yaşındaki yıldız, önceki gün plajda çekildiği fotoğraf ile o sahneyi canlandırdı.
ABD'li oyuncunun bikinili paylaşımı, 300 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum aldı.
SPOR ALETİ YERİNE ÇOCUK!
Karantina günlerine evdeki egzersiz rutinini anlatan Halle Berry, "Spor yaparken 6 yaşındaki oğlum Maceo’yu kullanıyorum. 10 dakika boyunca onu yakalamaya çalışıyorum, bu da normal şartlarda 30 dakikalık spora bedel. Ayrıca onu ayaklarımla kaldırarak bacak egzersizleri de yapıyorum” açıklamasını yapmıştı.