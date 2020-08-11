Halle Berry yıllara meydan okuyor

Halle Berry'nin, 2002 yapımı 'James Bond' filminde bikinili sahnesi ikonik karelerden olmuştu. 53 yaşındaki yıldız, önceki gün plajda çekildiği fotoğraf ile o sahneyi canlandırdı.

ABD'li oyuncunun bikinili paylaşımı, 300 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

SPOR ALETİ YERİNE ÇOCUK!

Karantina günlerine evdeki egzersiz rutinini anlatan Halle Berry, "Spor yaparken 6 yaşındaki oğlum Maceo’yu kullanıyorum. 10 dakika boyunca onu yakalamaya çalışıyorum, bu da normal şartlarda 30 dakikalık spora bedel. Ayrıca onu ayaklarımla kaldırarak bacak egzersizleri de yapıyorum” açıklamasını yapmıştı.