Haluk Levent isyan etti: Dekontları yollayın ben ödeyeceğim!

19 yaşındaki İrem Atan'ın zor bir süreçten geçtiğini düşündüğü genç kıza destek olmak isteyen Levent, Atan'ın isteğini karşılıksız bırakmayarak genç kızla İzmir Kordon'da buluştu, çay içerek şarkı söyledi. Usta sanatçının sergilediği duyarlı davranış basına yansıdı ve birçok kişi genç kıza maddi yardımda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde de İrem Atan'ın kanser hastası olmadığı ve ve çevresindeki herkesi kandırdığı iddiaları sosyal medyada yankıladı. Bunun üzerine Atan, iddiaları kabul ederek Haluk Levent'ten özür diledi ve sosyal medya hesaplarını kapattı.

Şarkıcı ise "Tek sevindiğim şey beni kandırmış olsa da onun beyin tümörüne yakalanmamış olmasıydı. Tek tesellim o" dedi.

'DEKONTLARI BANA YOLLAYIN!'

Tüm bunların ardından İrem Atan'a maddi yardımda bulunan bazı kişiler Haluk Levent'e ağır eleştirilerde bulundu. Eleştirilerin ardından sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Haluk Levent, " Bazıları ‘Abi sen de ilgileniyorsun diye para yolladım’ diyor. Kaç kez yazdım ‘Yapmayın, valilik izni olmayan kimseye para göndermeyin’ diye. Haksız mıyım?... Bana AHBAP'ı kapat diyorlar. İrem Atan'a para gönderenler bana dekontlarını atsın. Onların adına cebimden bir yardım kuruluşuna ödeme yapacağım" dedi.