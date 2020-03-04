Haluk Levent'in hayal kırıklığı: Ya benim kalbim?

Şarkıcılığının yanı sıra kurucusu olduğu AHBAP derneğiyle ihtiyacı olanlara el uzatan Haluk Levent, bu kez kandırıldı.

Bir kadın tarafından ‘kanser hastasıyım’ yalanıyla kandırılan şarkıcı, söz konusu kadınla birlikte gitar çalıp sahilde çay içmişti. Levent, içinde bulunduğu duruma ‘Behzat Ç.’ dizisinden bir göndermede bulundu.

Haluk Levent, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Behzat amirim için ‘Nasıl kaldırıyor bunca yükü, bunca hayal kırıklığını’ derdim. Sonuçta o rol icabı! Ya benim kalbim?”