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04.03.2020 - 17:03 |

Haluk Levent'in hayal kırıklığı: Ya benim kalbim?

AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent’in, kanser hastası olduğunu söyleyen bir kadın tarafından kandırıldığı ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı, ‘Behzat Ç.’ dizisine göndermede bulunarak, bu duruma tepki gösterdi.

Haluk Levent'in hayal kırıklığı: Ya benim kalbim?

Şarkıcılığının yanı sıra kurucusu olduğu AHBAP derneğiyle ihtiyacı olanlara el uzatan Haluk Levent, bu kez kandırıldı.

Bir kadın tarafından ‘kanser hastasıyım’ yalanıyla kandırılan şarkıcı, söz konusu kadınla birlikte gitar çalıp sahilde çay içmişti. Levent, içinde bulunduğu duruma ‘Behzat Ç.’ dizisinden bir göndermede bulundu.

Haluk Levent, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Behzat amirim için ‘Nasıl kaldırıyor bunca yükü, bunca hayal kırıklığını’ derdim. Sonuçta o rol icabı! Ya benim kalbim?” 

Haluk Leventin hayal kırıklığı: Ya benim kalbim

Haluk Leventin hayal kırıklığı: Ya benim kalbim

 

 

 

    Magazin Haberleri Bülteni (4 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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    Cadde Yazarları

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