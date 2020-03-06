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06.03.2020 - 12:46 |

Haluk Levent: Kendimi sorumlu hissediyorum

AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, kanser hastası olduğunu söyleyen bir kadın tarafından kandırılmıştı. Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Haluk Levent: Kendimi sorumlu hissediyorum

Sosyal medya, kendini kanser hastası olarak tanıtan İrem'in Haluk Levent ve AHBAP'ı nasıl kandırdığını konuşuyor. Levent, olaylardan önce söz konusu kadınla birlikte sahilde gitar çalıp çay içmişti. 

Şarkıcı, olay sonrası Twitter hesabından şu açıklamada bulundu;

"Bu kızımızın hikayesini artık biliyorsunuz. Ona inandım moral olsun diye Ahbap fahri üyesi yapmıştım. Ahbap üyesi olduktan sonra birçok insandan maddi destek almış. Kendimi sorumlu hissediyorum ama bu sayfada yüzlerce kez “kimseye para göndermeyin” dediğim halde göndermişler."

Haluk Levent: Kendimi sorumlu hissediyorum

    6 Mart 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin gündeminde öne çıkan başlıklar...
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