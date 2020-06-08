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08.06.2020 - 12:19 |

Haluk Levent'in maske paylaşımı güldürdü

Şarkıcı Haluk Levent Twitter hesabından paylaştığı bir fotoğraf ile takipçilerini geçmişe götürdü. 1990'larda bir gazetenin maskesini dağıttığını söyleyen Levent, yazdığı esprili notla herkesi güldürdü.

Haluk Levent'in maske paylaşımı güldürdü
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Sosyal medya hesaplarını oldukça aktif kullanan Haluk Levent, esprili bir paylaşıma imza attı. Levent, dün akşam 1990’lı yıllarda bir gazetenin verdiği maskesini paylaştı ve “Gerçekten de şaka gibi. 90'lı yıllarda ülke olarak nasıl bir yokluk çekmişsek artık. Bir gazete benim maskemi dağıtmıştı” dedi.

Haluk Leventin maske paylaşımı güldürdü

Magazin Haberleri Bülteni (8 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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