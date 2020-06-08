Haluk Levent'in maske paylaşımı güldürdü

Sosyal medya hesaplarını oldukça aktif kullanan Haluk Levent, esprili bir paylaşıma imza attı. Levent, dün akşam 1990’lı yıllarda bir gazetenin verdiği maskesini paylaştı ve “Gerçekten de şaka gibi. 90'lı yıllarda ülke olarak nasıl bir yokluk çekmişsek artık. Bir gazete benim maskemi dağıtmıştı” dedi.