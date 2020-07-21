Haluk Levent'in, Pınar Gültekin'in öldürülmesinin ardından kadınlara verdiği tavsiye tepki çekti

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in eski sevgilisi tarafından öldürülmesi büyük tepki çekti. Haluk Levent de konuyla ilgili sosyal medya hesabından tweet attı.

Şarkıcı, paylaşımında "Kızlar! Haluk abinizin tavsiyesi! İlişkinizin ilk günlerinde erkek arkadaşınız kıskançlık ile başka bir durum ile az da olsa size şiddet uygularsa hoş görmeyin. Hatta bazıları gibi bunu sosyal medyada gösterip “erkeğim benim” demeyin.Şiddeti meşrulaştırmayın. Yoksa ölürsünüz" dedi.

Levent'in bu sözleri tepki topladı. Ünlü sanatçı, tepkilerin üzerine özür diledi.

Haluk Levent, "Duygusal davranıp bu twiti attım. Erkek egemen toplumda kadınlar bu kadar aşağılanırken her gün kadın tecavüz şiddet ve ölüm haberleri var iken ve erkeğin hafif darp etmesi kimi yerlerde övünç kaynağı gösterilirken bu tweette biraz abartmış olabilirim. Lütfen bağışlayın" mesajını yayınladı.

Haluk Levent, tepkilerin artması üzerine, Ooooffff offff... Yeter be özür filan da dilemiyorum! İyice cılkı çıktı işin. Sevin sevmeyin fikirlerim bu. Tweeti tekrar yüklüyorum. Sondaki ölürsünüz kelimesini “dayak yersiniz , şiddet görürsünüz” olarak değiştirebilirsiniz" sözleriyle özrünü geri alıp mesajını tekrar paylaştı.

