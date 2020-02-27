Haluk Levent'ten Johnny Deep'e gönderme!

Şarkıcılığının yanı sıra kurucusu olduğu AHBAP derneğiyle de yarıma ihtiyacı olan herkese el uzatan Haluk Levent, gördüğü bir haber için esprili bir paylaşım yaptı.

Oyuncu Johnny Depp’in, müzik grubu Hollywood Vampires ile 13 Eylül'de İstanbul'a konser vermeye geleceğini söyleyen ve konser için VIP kategorisinden bilet alanların 10 bin lira karşılığında başta Depp olmak üzere diğer grup üyeleri ile tanışıp fotoğraf çektirebilme şansı yakalayacağı yönündeki haberi takipçileriyle paylaşan Levent, sözleriyle dikkat çekti.

Kendisinin derneğe büyük çaplı bağış yapanlara çeşitli vaatlerde bulunduğunu hatırlatan ve bu vaatleri çok konuşulan Levent, 10 bin lirayı ucuz bularak ‘Johnny Deep'ten daha pahalıyım’ şeklinde bir yoruma imza attı. Paylaşımını örneklerle süsleyen Haluk Levent, bu satırları üzerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.