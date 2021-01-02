Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi filmi kaç yılında çekildi?

Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi bu akşam Kanal D ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yıldız savaşları filmi karakterlerinden olan Han Solo'nun gençlik yıllarını konu alan filmde dünyanın en iyisi olmaya karar veren Han Solo, kaçakçılık için toplanan bir ekibin üyesi oluyor. İşte Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

Dünyanın en iyisi olmaya karar veren genç Han Solo, kaçakçılık için toplanan bir ekibin üyesi oluyor ve hayat boyu yanında olacak olan yardımcı pilotu Chewbacca ile güçlerini birleştiriyor. Yıllarca dostluğunu sürdüreceği Lando Calrissian ve Qi'ra da bu macerada Han Solo'ya eşlik ediyor...

Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi (İngilizce: Solo: A Star Wars Story), Yıldız Savaşları karakterlerinden Han Solo'nun gençlik yıllarını konu alan Western türündeki ABD filmi. Filmin başrollerinde Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge ve Joonas Suotamo yer almaktadır. Filmin vizyon tarihi 25 Mayıs 2018'dir.

HAN SOLO: BİR STAR WARS HİKAYESİ FİLMİ OYUNCULARI

Oyuncular

Alden Ehrenreich - Han Solo

Woody Harrelson - Beckett

Emilia Clarke - Kira

Donald Glover - Lando Calrissian

Thandie Newton

Phoebe Waller-Bridge - L3-37

Joonas Suotamo - Chewbacca