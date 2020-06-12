Hande Ataizi, gelinlik modelinde kararsız kaldı

Hande Ataizi 1.5 yıldır aşk yaşadığı Dinç Aydoğdu ile geçen ay evlenecekti. Pandemi nedeniyle nikahı 2021’e erteledi. Ancak gelinlik işini rafa kaldırmadı. Ataizi, Amerikalı modacı Anna Sui’nin bir tasarımını paylaşıp takipçilerine “Gelinlik için güzel olur mu?” diye sordu. Takipçileri ‘çok sade’, ‘kolları demode’, ‘daha şık bir şey seçin’ deyip onay vermedi.

Ancak sevgilisi Dinç Aydoğdu bu modeli çok beğendi. Ataizi “Kol ve yakada değişiklikler yapılabilir. Hem Dinç hem de takipçilerin dediği olacak. Orta yolu bulacağım” dedi.