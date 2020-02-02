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HaberlerMagazin Haberleri Hande Ataizi ile Dinç Aydoğdu'nun düğün detayları belli oldu
02.02.2020 - 17:01 |

Hande Ataizi ile Dinç Aydoğdu'nun düğün detayları belli oldu

Hande Ataizi (46) kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi, Dinç Aydoğdu (26) ile bir yıldır aşk yaşıyor. Üç ay önce sevgilisinin evlenme teklifine 'evet' diyen Ataizi, düğünün detaylarını açıkladı.

Hande Ataizi ile Dinç Aydoğdu'nun düğün detayları belli oldu

Posta'nın haberine göre; evlenecekleri yer ve tarih konusunda detay veren Hande Ataizi şöyle dedi:

"Mayıs ayında Marsilya’da evlenmeye karar verdik. Küçük ve sade bir düğün yapacağız. Gelinliğimin modeli hazır. İkimiz de heyecanlıyız."

Geçtiğimiz haftalarda da bir alışveriş merkezinde oğlu Leon ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile görüntülenen Ataizi'nin, “Dinç çocukları çok seviyor. Leon ile de iyi anlaşması beni mutlu ediyor. Evlenince bebek isterse, itiraz etmem. Leon’a kardeş gelir” dediği iddia edilmişti.

    2 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni2 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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    Cadde Yazarları

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