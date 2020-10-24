Hande Ataizi: İlk tokat yiyen ben miyim?

Yıllar önce Cem Davran ile sunduğu 'İki Kere Kiki' programında Sevda Demirel’in kendisine tokat atmasıyla gündemden düşmeyen Hande Ataizi, “Reyting uğruna mı dayak yediniz?” sorusuna yanıt verdi.

Ataizi, “Programı banttan çekiyorduk. O yıllarda editörler tarafından hazırlanmış sorular geliyordu. Bir soru sordum, onun cevabı bana tokat şeklinde oldu.Ara verildi, o kişi çıkarıldı. Ben zaten şokum, yüzüme yediğim tokatla elim ayağım titredi. Sanki o bölüm olmamış gibi, diğer konuğu ağırlamak üzere stüdyoya geldim. Ben de reyting uğruna o sahnenin oraya koyulduğunu düşünüyorum. Reyting aracı olarak kullandı. Ben de bunun yıllarca ceremesini çektim. İlk tokat yiyen ben miyim? Uzatılacak bir şey gibi gelmiyor ama uzatıldı" ifadelerini kullandı.