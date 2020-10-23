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23.10.2020 - 07:35 |

Hande Ataizi'den Dinç Aydoğdu paylaşımı

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu ile çekilen karelerine bir yenisini daha ekledi.

Hande Ataizi'den Dinç Aydoğdu paylaşımı
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Oyuncu Hande Ataizi, bir spor salonunda tanışıp ilişki yaşamaya başladığı Dinç Aydoğdu  ile aşk pozlarını Instagram hesabından yayınlamaya devam ediyor.

Son olarak sevgilisiyle romantik pozunu paylaşan Ataizi, fotoğrafa "Robinson ve ben" notunu düştü.

Geçtiğimiz yaz dünyaevine girecek olan ikili, pandemi nedeniyle düğünlerini ertelemişti.

Hande Ataiziden Dinç Aydoğdu paylaşımı

Magazin Haberleri Bülteni (22 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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