Hande Ataizi'den Dinç Aydoğdu paylaşımı

Oyuncu Hande Ataizi, bir spor salonunda tanışıp ilişki yaşamaya başladığı Dinç Aydoğdu ile aşk pozlarını Instagram hesabından yayınlamaya devam ediyor.

Son olarak sevgilisiyle romantik pozunu paylaşan Ataizi, fotoğrafa "Robinson ve ben" notunu düştü.

Geçtiğimiz yaz dünyaevine girecek olan ikili, pandemi nedeniyle düğünlerini ertelemişti.