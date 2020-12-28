Hande Demir Acar kimdir? Doya Doya Moda yeni jürisi Hande Demir Acar kaç yaşında?

Kemal Doğulu, Doya Doya Moda programından ayrıldığını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Doğulu'nun ayrılmasından sonra yeni jüri üyesi merak ediliyordu. Hande Demir Acar, Doya Doya Moda programında yeni jüri üyesi oldu. Peki Hande Demir Acar kimdir, kaç yaşında?

HANDEM DEMİR ACAR KİMDİR?

Hande Acar, 1984 yılında doğdu.. Hande Acar,'ın annesi cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Revan Sadıkoğlu. Işık Lisesi mezunu olan Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri’nde lisansını tamamladı. 22 yaşındayken üniversitedeyken, İş insanı Erdinç Acar ile hayatını birleştirdi. Hande Demir ile Erdinç Acar, 2006’da nikah masasına oturmuş, 2010’da boşanmıştı. 2011’de ikinci kez evlenen ve üç çocuğu olan çift, tek celsede anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.