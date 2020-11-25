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25.11.2020 - 10:26 |

Hande Doğandemir davayı kazandı!

Oyuncu Hande Doğandemir, ilgisinin olmadığı bir cinayet haberinde fotoğrafının kullanıldığı gerekçesiyle Show TV’ye açtığı davayı kazandı.

Hande Doğandemir davayı kazandı!
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Geçtiğimiz yıl İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Hande Doğandemir, 2 Temmuz 2019 tarihinde Show TV ana haber bülteninde yayınlanan 'Babasına ölüm tuzağı kurdu' başlıklı haberde kendisinin ve rol arkadaşı Kerem Bürsin’in fotoğrafının kullanıldığı iddiasıyla dava açmıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; bir yıldır devam eden davanın karar duruşmasına, Doğandemir’in avukatı İsmail Filiz ile Show TV’nin avukatı İlayda Veyisoğlu katıldı. Doğandemir’in avukatı, “Haberde fotoğrafının olması ve cinayete teşebbüsle itham edilmesi nedeniyle Doğandemir’in kişilik haklarına saldırıda bulunulmuştur” dedi. Davalı tarafın avukatı ise davanın reddini istedi.

Hande Doğandemir’i haklı bulan mahkeme, 7 bin 500 TL manevi tazminatın 2 Temmuz 2019’dan itibaren işletilecek faiziyle birlikte oyuncuya ödenmesine karar verdi.

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