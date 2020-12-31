Hande Erçel kimdir, kaç yaşında? Hande Erçel ailesi ve biyografisi...
Hande Erçel kimdir sorusu merak içerisinde araştırma konusu olmaya devam ediyor. O Ses Türkiye yılbaşı özel programına konuk olacak isimler arasında yer alan alan Hande Erçel şu sıralar Sen Çal Kapımı adlı dizide Eda Yıldız karakterine hayat vermektedir. Diziden rol arkadaşı Kerem Bürsin ile adı aşk iddilarına karışan güzel oyuncu 1993 yılında Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dünyaya geldi. İşte Hande Erçel hakkında merak edilenler...
Hande Erçel O Ses Türkiye Yılbaşı özel programının konukları arasında yer alıyor. Fox TV ekranında yayınlanan Sen Çal Kapımı adlı dizide Eda Yıldız karakterine hayat veren Hande Erçel, oyunculuğa 2014 yılında Çılgın Dershane Üniversite'de adlı film ile adım attı. Sonrasında aynı yıl içerisinde Hayat Ağacı adlı dizide rol alan Erçel güzelliği ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Peki Hande Erçel kimdir, kaç yaşında?
HANDE ERÇEL KİMDİR?
Hande Erçel, 1993 yılında Balıkesir, Bandırma‘da dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü’nde okumaya devam etmektedir. 2011-2013 yıllarında 3mota oyunculuk atölyesinde eğitimine başladı,eş zamanlı Tiyatro Kedi’de oyun asistanlığı yaptı.
Hande Erçel, 2012 yılında düzenlenen Miss Cilivaliton of the World yarışmasına katılıp Azerbaycan‘da düzenlenen bu yarışmada ikinci oldu. Oyunculuğa 2014 yılında “Çılgın Dershane Üniversitede” adlı diziyle basladi. 2014 yılında “Hayat Ağacı” adlı dizide (Selin Karahanlı) karakterini canlandırırken İdil Fırat, Fikret Kuşkan, Onur Saylak, Özge Özberk, Kenan Bal ile beraber oynadı.
Hande Erçel, 2015 yılında “Güneşin Kızları” adlı dizide “Selin Yılmaz” karakterini canlandırmıştır. Dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kınay, Evrim Alasya, Kanat Heparı, Tolga Sarıtaş, Berk Atan, Miray Akay, Sarpcan Köroğlu, Burcu Özberk, Sarper Arda, Meltem Gülenç, Teoman Kumbaracıbaşı, Funda İlhan gibi isimler yer almaktadır. 2017-2020 arasında Harika Uygur chubbuck atölyesi, Merve Taşkan oyuncu koçu, İbrahim Çiçek tiyatro yönetmeni-koç ile eğitimini hala sürdürmektedir.
Hande Erçel’in Oynadığı Diziler
Sen Çal Kapımı / Eda Yıldız / 2020
Azize / 2019
Halka / Müjde Akay / 2018
Siyah İnci / Hazal / 2017
Aşk Laftan Anlamaz / Hayat Uzun-Sarsılmaz / 2016-2017
Güneşin Kızları / Selin Yılmaz-Mertoğlu / 2015-2016
Hayat Ağacı / Selen Karahanlı / 2014
Çılgın Dersane Üniversitede / Meryem / 2014
Çalıkuşu / 2013 / Zahide
Tatar Ramazan / 2013
HANDE ERÇEL AİLESİ KİMDİR?
Kaya Erçel ve Aylin Erçel'in kızı ve Gamze Erçel'in kız kardeşidir.