MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Hande Erçel'den doğum günü için anlamlı istek
19.11.2020 - 17:55 |

Hande Erçel'den doğum günü için anlamlı istek

Hande Erçel, 24 Kasım'da 27 yaşına basıyor. Annesini 2019 yılında kanser nedeniyle kaybeden oyuncu, doğum günü hediyesi yerine Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağışta bulunulmasını istedi.

Hande Erçel'den doğum günü için anlamlı istek
ABONE OL

Hande Erçel, Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Her yıl doğum günüm olan 24 Kasım’da yaptığınız güzelliklerle beni çok mutlu ediyor, iyi ki dedirtiyorsunuz. Şimdi ise; yeni yaşıma girmeye günler kala benim için çok hassas bir konuyla ilgili desteğinizi bekliyor, birlik olalım istiyorum. 24 Kasım’daki doğum günüm için ilk hediyemi kendi kendime verdim, kanser hastası çocuklara ve ailelerine bağışta bulunarak. Bu hastalığın hastayı olduğu kadar, yakınlarını da acıttığını biliyorum, yaşadım. Onların yaşamlarını değiştirebileceğimize, iyileştirebileceğimize inanıyorum. İşte bu yüzden Kansersiz Yasam Derneği ile yürüyorum. İyilik Paylaş sosyal bağış platformu üzerinden açtığım kampanya ile toplayacağımız bağışlar, benim için en özel günümün, en güzel hediyesi olacak. Linki Bio’ma koyuyorum; şimdi sıra sizde, az ya da çok ama yürekten bağışlarınızı bekliyorum. Var olduğum güne bir kutlama olacaksa, bundan daha büyük bir kutlama hayal edemiyorum. Teşekkür ederim."

Hande Erçelden doğum günü için anlamlı istek

Magazin Haberleri Bülteni (19 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan haberleri...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İlk Yenilmez: Kaptan Amerika oyuncuları kimler? İlk Yenilmez: Kaptan Amerika konusu nedir?

İlk Yenilmez: Kaptan Amerika oyuncuları kimler? İlk Yenilmez: Kaptan Amerika konusu nedir?

Alev Alev dizisi oyuncuları kimler? Alev Alev dizisi konusu nedir, hangi gün yayınlanıyor?

Alev Alev dizisi oyuncuları kimler? Alev Alev dizisi konusu nedir, hangi gün yayınlanıyor?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 40. bölüm fragmanı yayımlandı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 39. son bölüm özeti

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 40. bölüm fragmanı yayımlandı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 39. son bölüm özeti

MasterChef Güzide kimdir, kaç yaşında? MasterChef Güzide biyografisi

MasterChef Güzide kimdir, kaç yaşında? MasterChef Güzide biyografisi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet