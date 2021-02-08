Hande Erçel'in ev haline beğeni yağdı

'Sen Çal Kapımı' dizisinde Kerem Bürsin ile başrolü paylaşan Hande Erçel’in son paylaşımı olay oldu. Son günlerde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Erçel'in ev hali büyüledi. Ayna karşısına geçip kendini çeken Erçel'in fit görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafa 'Hande Hanım inceciksiniz' yorumları yapıldı.

SEVENLERİNİ KORKUTTU!

Hande Erçel, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştığı fotoğrafla sevenlerini korkuttu. "Bugün motivasyonumu Hakan Yıldırım'dan aldım" notuyla boyunluk taktığı fotoğrafı paylaşan Erçel, sağlık sorunu yaşayıp yaşamadığı üzerine hayranlarından binlerce mesaj aldı.

"BOYNUM TUTULDU"

Hayranlarının yaşadığı panik sonrası duruma kayıtsız kalamayan Hande Erçel, konuya açıklık getirdi. "Ben iyiyim boynum tutuldu sadece" mesajıyla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.