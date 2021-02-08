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08.02.2021 - 17:46 |

Hande Erçel'in ev haline beğeni yağdı

Son dönemlerde Kerem Bürsin'le de aşk yaşadığı konuşulan Hande Erçel, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Ünlü oyuncu, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

Hande Erçel'in ev haline beğeni yağdı
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'Sen Çal Kapımı' dizisinde Kerem Bürsin ile başrolü paylaşan Hande Erçel’in son paylaşımı olay oldu. Son günlerde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Erçel'in ev hali büyüledi. Ayna karşısına geçip kendini çeken Erçel'in fit görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafa 'Hande Hanım inceciksiniz' yorumları yapıldı.

Hande Erçelin ev haline beğeni yağdı

SEVENLERİNİ KORKUTTU!
Hande Erçel, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştığı fotoğrafla sevenlerini korkuttu. "Bugün motivasyonumu Hakan Yıldırım'dan aldım" notuyla boyunluk taktığı fotoğrafı paylaşan Erçel, sağlık sorunu yaşayıp yaşamadığı üzerine hayranlarından binlerce mesaj aldı.

"BOYNUM TUTULDU"
Hayranlarının yaşadığı panik sonrası duruma kayıtsız kalamayan Hande Erçel, konuya açıklık getirdi. "Ben iyiyim boynum tutuldu sadece" mesajıyla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Hande Erçelin ev haline beğeni yağdı

Kim Milyoner Olmak İster'deki yanıtıyla olay olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptıKim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümüne şıklarından "omurilik sarımsağı" olan soruya verdiği yanıtla gündem olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptı. Çiçek, es problemi yüzünden söylediği şıkkın cevap gibi algılandığını ifade etti.
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Cadde Yazarları

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