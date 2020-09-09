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09.09.2020 - 11:04 |

Hande Erçel’in pozuna Kerem Bürsin yorumu

Oyuncu Hande Erçel, sosyal medya sayfasından otomobilin içinde verdiği bir pozunu paylaştı. Kerem Bürsin, "Ben de kesin yapacağım" yorumunu yazdı.

Hande Erçel’in pozuna Kerem Bürsin yorumu
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Kerem Bürsin, 'Sen Çal Kapımı' dizisinde başrolü paylaştığı ve son günlerde adının aşk dedikodularına karıştığı Hande Erçel’in araba içinde verdiği poza sessiz kalmadı.

Instagram'da Hande Erçel’in fotoğraf paylaştığını gören yakışıklı oyuncu, “Bu pozun aynısını ben de yapacağım. Aynısını” yorumunu yazdı. Bu mesajı gören sosyal medya kullanıcıları, “Kerem, Hande’nin pozunu kıskandı” yorumunu yaptı.

Hande Erçel’in pozuna Kerem Bürsin yorumu

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    Cadde Yazarları

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