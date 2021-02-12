Hande Sarıoğlu kimdir, kaç yaşında? Dans videosu ile gündemde olan Hande Sarıoğlu aslen nereli?

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden dans ettiği videoyu paylaşan spor spikeri Hande Sarıoğlu'nun bu görüntüleri çok konuşulmuştu. Uzun süre gündemde kalan konunun ardından güzel spikerin dans videosu nedeniyle işinden kovulduğu iddia edilmişti. Yaşanan olayların ardından vatandaşlar Hande Sarıoğlu kimdir, kaç yaşında sorularına yanıt aramaya başladı. Peki Hande Sarıoğlu kimdir?

HANDE SARIOĞLU KİMDİR?

Hande Lala Sarıoğlu (d. 19 Eylül 1988; Akçakoca, Düzce) Türk sunucu.

19 Eylül 1988 tarihinde Düzce’nin Akçakoca ilçesinde doğdu. Üniversite eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı.

Aşk-ı Memnu dizisinde düğün organizatörü rolünde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2010 yılında Star TV'de Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında yer aldı.

2011'de Pasaport adındaki yarışma programında Ümit Erdim ile birlikte sunuculuk yaptı. Daha sonra FOX’ta Kaç Para Kaç programının sunuculuğunu yaptı. Şubat 2016'da TV8 kanalında başlayan Böyle Çok Daha Güzelsin programında Alp Kavasoğlu ve Sema Çelebi ile birlikte jüri üyesi olarak yer aldı.

2017'nin ağustos ayından itibaren Tivibu Spor'da çalışmaya başlayan Sarıoğlu, 13 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Habertürk'te çalışmaya başladı. Emin Çağlar ve Fatih Altaylı'nın yorumculuk yaptığı Spor Saati programını sundu. 2 Aralık 2019'daki programda Altaylı ile tartıştıktan sonra programın sunuculuğunu bıraktı.