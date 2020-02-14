Hande Soral avukat oldu!

Burak Kuka'nın yönettiği, 17 Nisan’da sinemaseverlerle buluşacak olan ‘Kovala’ filminin sürpriz karakterlerinden biri de Hande Soral.

Projede ‘Avukat Öykü’ karakterine hayat verecek olan güzel oyuncu; genç, kararlı, idealist, yetenekli ve gelecek vaad eden bir isim olarak izleyicinin karşısına çıkacak.