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14.02.2020 - 17:34 |

Hande Soral avukat oldu!

Başrollerinde rapçi Stabil (Dağra Solmaz), Ozan Akbaba, Hande Soral, Melis Sezen ve Nebil Sayın’ın yer aldığı ‘Kovala’ filmi, vizyon için gün sayıyor. Türkiye’nin ilk rap müzik filminde; Killa Hakan, Patron, Ati242, Canbay & Wolker ve Rozz Kalliope’nin de konuk oyuncu olarak yer alıyor.

Hande Soral avukat oldu!

Burak Kuka'nın yönettiği, 17 Nisan’da sinemaseverlerle buluşacak olan ‘Kovala’ filminin sürpriz karakterlerinden biri de Hande Soral.

Projede ‘Avukat Öykü’ karakterine hayat verecek olan güzel oyuncu; genç, kararlı, idealist, yetenekli ve gelecek vaad eden bir isim olarak izleyicinin karşısına çıkacak.

14 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin dünyasındaki günün öne çıkan gelişmeleri...
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