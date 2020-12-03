03.12.2020 - 10:12 |
Hande Soral, 'Bir Zamanlar Çukurova’ya dahil oluyor
'Bir Zamanlar Çukurova’da değişiklikler yaşanmaya devam ediyor. Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Murat Ünalmış, Kerem Alışık ve Melike İpek Yalova’nın rol aldıkları diziye Hande Soral da dahil oldu.
ATV ekranlarında yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova’da oyuncu değişikliği yaşanmaya devam ediyor. Birkaç gün önce haftaya Adana’ya gideceğini ve çekimlere başlayacağını duyuran oyuncu dizide Ümit karakterine hayat verecek.
Ümit'in diziye nasıl bir hikaye ile geleceği büyük bir merak konusu...