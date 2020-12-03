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HaberlerMagazin Haberleri Hande Soral, 'Bir Zamanlar Çukurova’ya dahil oluyor
03.12.2020 - 10:12 |

Hande Soral, 'Bir Zamanlar Çukurova’ya dahil oluyor

'Bir Zamanlar Çukurova’da değişiklikler yaşanmaya devam ediyor. Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Murat Ünalmış, Kerem Alışık ve Melike İpek Yalova’nın rol aldıkları diziye Hande Soral da dahil oldu.

Hande Soral, 'Bir Zamanlar Çukurova’ya dahil oluyor
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ATV ekranlarında yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova’da oyuncu değişikliği yaşanmaya devam ediyor. Birkaç gün önce haftaya Adana’ya gideceğini ve çekimlere başlayacağını duyuran oyuncu dizide Ümit karakterine hayat verecek.

Ümit'in diziye nasıl bir hikaye ile geleceği büyük bir merak konusu...

Magazin Haberleri Bülteni (3 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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