Hande Soral kimdir, kaç yaşında? Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Ümit karakterine hayat verecek olan Hande Soral aslen nereli?

Hande Soral kimdir sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. ATV ekranında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin kadrosuna katılacak olan Hande Soral, dizide Ümit karakterine hayat verecek. Bugüne kadar birçok dizi ve filmde rolan alan Hande Soral ilk olarak Komedi Dükkanı'ndan konuk oyuncu olarak sahne aldıktan sonra Kanal D ekranında yayınlanan Küçük Kadınlar dizisinin başrol oyuncuları arasında yer almıştı. Hande Soral'un bu dizi ile tanınırlığı artmıştı. Peki Hande Soral kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

HANDE SORAL KİMDİR?

Hande Soral, 2 Şubat 1987 yılında Bursa İnegöl’de doğmuştur. İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde okudu. Kendisi gibi oyuncu olan Bensu Soral adında kız kardeşi vardır. 2008 yılında Komedi Dükkanı adlı programda konuk oyuncu olarak yer alan ve televizyon dünyasına adım atan Hande Soral, 2008 ve 2011 yılları arasında yayınlanan “Küçük Kadınlar” isimli diziyle oyunculuğa başladı. Dizide canlandırdığı Armağan karakteriyle başrol oynadı. 2014 yılında Çağan Irmak'ın yönettiği “Çalıkuşu” dizisinde yardımcı oyuncu olarak rol aldı. Hande Soral, 2015 yılında “Birleşen Gönüller” adlı sinema filminde Cennet karakterini canlandırdı.

2017 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Evlat Kokusu isimli dizide Zeynep karakteriyle başrol oynayan Hande Soral, son olarak İsimsizler dizisinde Handan rolüyle izliyicilerin karşısına çıkmıştı.

Hande Soral şimdilerde, TRT 1 ekranlarında oynayan Diriliş Ertuğrul dizisinde Zeydan karakterine hayat vermiştir. 14 Ekim 2017 tarihinde İsmail Demirci ile hayatını birleştiren Hande Soral, 1.60 metre boyunda, 54 kilo ve Kova borcudur.

HANDE SORAL FİLM VE DİZİLERİ

Diriliş Ertuğrul (İlbilge) (TV Dizisi) – 2018

İsimsizler (Handan) (TV Dizisi) – 2017

Tahin Pekmez (TV Filmi) – 2017

Evlat Kokusu (Zeynep Gündoğan) (TV Dizisi) – 2017

Kalbim Yangın Yeri (Leyla Günsoy) (TV Dizisi) – 2016

Biz Size Döneriz (Lale) (Sinema Filmi) – 2016

Yılanların Öcü (1. ve 2. sezon) (Fatma) (TV Dizisi) – 2014

Birleşen Gönüller (Genç Cennet) (Sinema Filmi) – 2014

Çalıkuşu (Azelya) (TV Dizisi) – 2013

Fatih (Gevher) (TV Dizisi) – 2013

Gizli Oturum (Kısa Film) – 2012

Böyle Bitmesin (1. ve 2. sezon) (Nilay) (TV Dizisi) – 2012-2013

Budala (Seslendirme) (TV Dizisi) – 2012

Alev Alev (Ümran) (TV Dizisi) – 2012

Bir Günah Gibi (Figen) (TV Dizisi) – 2011

Gecekondu (Kendisi) (Tv Programı) – 2010

Küçük Kadınlar (1., 2. ve 3. sezon) (Armağan Gezici) – 2008-2009-2010

Komedi Dükkanı (2. Sezon) (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi) – 2008