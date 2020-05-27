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HaberlerMagazin Haberleri Hande Soral: Şakrak bizim ikinci çocuğumuz
27.05.2020 - 10:55 |

Hande Soral: Şakrak bizim ikinci çocuğumuz

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren oyuncu Hande Soral, bu kez kardeşi Bedirhan Soral ve kedisi Şakrak ile çekildikleri bir kareyi yayınladı.

Hande Soral: Şakrak bizim ikinci çocuğumuz
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Karantinayı kendisi gibi oyuncu eşi İsmail Demirci ile geçiren Hande Soral, bu süreçte Instagram paylaşımlarına ağırlık verdi. Önceki gün kedisi ve erkek kardeşi Bedirhan Soral ile birlikte çekildikleri bir fotoğrafı yayınlayan Soral, şu ifadeleri kullandı:

"Şakrak bizim 2'inci çocuğumuz. Bülent Şakrak'ın bebeklerinden birinin kızı. O yüzden adı Şakrak... Şimdi 10 yaşında."

Hande Soral: Şakrak bizim ikinci çocuğumuz

Magazin Haberleri Bülteni (27 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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