Hande Soral tatilin tadını çıkarıyor

Karantina günlerini evde geçiren Hande Soral, normalleşmenin ardından tatile çıktı. İlk olarak ailesiyle tatil yapan Hande Soral, şimdilerde eşi ve arkadaşlarıyla deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.

Tatil karelerini sık sık takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, son olarak arkadaşları ile teknede çekilen bir fotoğrafını paylaştı.