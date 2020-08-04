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04.08.2020 - 17:56 |

Hande Soral tatilin tadını çıkarıyor

Normalleşmenin ardından tatile çıkan Hande Soral, eşi İsmail Demirci ve arkadaşlarıyla tatilin tadını çıkarıyor.

Hande Soral tatilin tadını çıkarıyor
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Karantina günlerini evde geçiren Hande Soral, normalleşmenin ardından tatile çıktı. İlk olarak ailesiyle tatil yapan Hande Soral, şimdilerde eşi ve arkadaşlarıyla deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.

Tatil karelerini sık sık takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, son olarak arkadaşları ile teknede çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Hande Soral tatilin tadını çıkarıyor

Murat Övüç'ten Yeşim Salkım'a şoke eden sözler! Gündem oldu...Sosyal medya Murat Övüç'ün görüntülerini konuşuyor. Murat Övüç, daha önce tartışma yaşadığı şarkıcı Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yeşim Salkım ise, "Keşke o ağzından çıkanı duysan. Unutma kontrolsüz güç güç değildir. Bu ülke çok gördü senin gibileri, yok oldular. Yazık sana" diyerek tepki gösterdi.
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Cadde Yazarları

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