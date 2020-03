Hande Yener: Mucize ve şifa diliyorum

Hande Yener, hayranlarının merakla beklediği albüm öncesi ‘Pencere’ şarkısını yayınladı. Sözü Berksan, müziği Berksan ve Misha imzası taşıyan parça, sözleri ile son günlerde yaşadığımız tüm kötü olayları adeta özetler nitelikte.

Yener, "Hani dünya bize dönüyordu biz kaybediyorduk, hani herkes çok seviyordu bize yetişemiyordu, hani hayat yüzümüze gülüyordu, bunu kim uydurdu?" sözleri ile herkesin bir nevi ruh halini anlatıyor.

Hande Yener, yeni şarkısıyla ilgili, "Albümün önemli bir parçası. Sözleri ve klibi ile günümüzü, hissettiklerimizi, değişen dünya düzenini ifade ediyor. Tüm insanlık adına yaşanan tüm bu felaketlerin, bu zor zamanların son bulması için her an her duamda mucize ve şifa diliyorum hepimize” dedi.