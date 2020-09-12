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12.09.2020 - 07:00 |

Hande Yener müjdeyi verdi

Hande Yener, merakla beklenen albümü ‘Carpe Diem’in çıkış tarihini açıkladı.

Hande Yener müjdeyi verdi
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Hande Yener, merakla beklenen albümü ‘Carpe Diem’in çıkış tarihini açıkladı. Şarkıcı, müzik kariyerinin 20’nci yılına özel projesini, Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle 2 Ekim’de sevenleriyle buluşturacak. 10 şarkıdan oluşan albümde sekiz eserin sözü ve müziği Berksan imzası taşıyor. Yener, “2020 yılı hepimize ‘Carpe Diem’i yani anı yaşamayı öğretti” şeklinde konuştu.

Hakan Altun sosyal medyada olay oldu!Şarkıcı Hakan Altun, geçtiğimiz günlerde kendisi hakkında çıkan 'Müziği bıraktı' iddilarına yanıt vermek için kamera karşısına geçti. Videolu açıklama yapan Altun'un baş parmağındaki değişiklik sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.
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Cadde Yazarları

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