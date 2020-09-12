Hande Yener müjdeyi verdi

Hande Yener, merakla beklenen albümü ‘Carpe Diem’in çıkış tarihini açıkladı. Şarkıcı, müzik kariyerinin 20’nci yılına özel projesini, Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle 2 Ekim’de sevenleriyle buluşturacak. 10 şarkıdan oluşan albümde sekiz eserin sözü ve müziği Berksan imzası taşıyor. Yener, “2020 yılı hepimize ‘Carpe Diem’i yani anı yaşamayı öğretti” şeklinde konuştu.