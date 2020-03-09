Hande Yener yeni albümünü evinde kaydetti

Stüdyoyu evine taşıdığını söyleyen Hande Yener, "Yeni albümün oluşumu evimde merdivenlerin altında kurduğumuz stüdyoda gerçekleşti. Yeni bir melodi, söz bulduğumuz anda soluğu hemen mikrofon başında alıyorum. O heyecanı kaybetmeden kayıtları evde yapıyoruz" dedi.

Albümün ev ortamında çıkmasından son derece mutlu olduğunu dile getiren Yener, son dakika yeni parçalar üretmenin heyecanını yaşıyor.

Yeni albümün çıkış tarihi hakkında ser verip sır vermeyen Yener, "Kendimi yapabildiğimin en iyisini yapmak için her zaman sorumlu hissediyorum. Dinleyicime, hayranlarıma, belki de beni hiç bilmeyen birilerine, eşsiz bir heyecan vermek, o enerjinin büyük kitlelere yayıldığını görmek, benim için dünyanın en büyük hazzı olabilir. Bu enerjiyi üretmek ve paylaşmak misyonum. Beni 20 yıldır kalbine koyan sevenlerime, tüm kalbimle 'Carpe Diem' albümünü yakında armağan edeceğim" şeklinde konuştu.