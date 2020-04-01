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01.04.2020 - 16:35 |

Hande Yener’den Demet Akalın'a TDK göndermesi

Şarkıcı Demet Akalın, bu defa meslektaşı Hande Yener ile ilgili paylaşımı ile gündeme geldi.

Hande Yener’den Demet Akalın'a TDK göndermesi

Demet Akalın, küskünlüğünü bitirdiği Hande Yener paylaşımıyla dikkat çekti. Ev karantinası dolayısıyla dışarıya çıkamayan Akalın, meslektaşı Hande Yener’in kendisine gönderdiği yakın gözlüğü ile selfie çekti ve bu kareye: “Canım Hande Yener’im dışarı çıkamıyorum diye yakın gözlüğü gönderdi, artık hatasız yazacağım” notunu yazdı.

Hande Yener’den Demet Akalına TDK göndermesi

Bu mesajı yanıtsız bırakmayan Hande Yener, meslektaşının meşhur yazım yanlışlarına gönderme yaptı ve “TDK ile ilgisi yoktur diyorsun, güle güle kullan canım” ifadelerini kullandı.

Hande Yener’den Demet Akalına TDK göndermesi

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