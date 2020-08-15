15.08.2020 - 13:23 |
Hande Yener'in 'Kimse Umursamaz' maskesi
Kariyerinin 20'nci yılını kutlayan şarkıcı Hande Yener, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.
Yardımcısı ile birlikte akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen Hande Yener'in, 'Kimse Umursamaz' anlamına gelen 'Nobody Cares' yazılı maskesi dikkat çekti.
Markalar Sokağı'nda bulunan Beymen mağazasını tercih eden şarkıcı, daha sonra alışveriş turuna burada devam etti.
Mini eteği ve düzgün fiziğiyle bakışları üzerinde toplayan Yener, hayranlarının fotoğraf isteğini geri çevirmedi.