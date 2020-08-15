Hande Yener'in 'Kimse Umursamaz' maskesi

Yardımcısı ile birlikte akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen Hande Yener'in, 'Kimse Umursamaz' anlamına gelen 'Nobody Cares' yazılı maskesi dikkat çekti.

Markalar Sokağı'nda bulunan Beymen mağazasını tercih eden şarkıcı, daha sonra alışveriş turuna burada devam etti.

Mini eteği ve düzgün fiziğiyle bakışları üzerinde toplayan Yener, hayranlarının fotoğraf isteğini geri çevirmedi.