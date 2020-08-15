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HaberlerMagazin Haberleri Hande Yener'in 'Kimse Umursamaz' maskesi
15.08.2020 - 13:23 |

Hande Yener'in 'Kimse Umursamaz' maskesi

Kariyerinin 20'nci yılını kutlayan şarkıcı Hande Yener, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

Hande Yener'in 'Kimse Umursamaz' maskesi
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Yardımcısı ile birlikte akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen Hande Yener'in, 'Kimse Umursamaz' anlamına gelen 'Nobody Cares' yazılı maskesi dikkat çekti.

Markalar Sokağı'nda bulunan Beymen mağazasını tercih eden şarkıcı, daha sonra alışveriş turuna burada devam etti.

Mini eteği ve düzgün fiziğiyle bakışları üzerinde toplayan Yener, hayranlarının fotoğraf isteğini geri çevirmedi.

Hande Yenerin Kimse Umursamaz maskesi

Magazin Haberleri Bülteni (15 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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