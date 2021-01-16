Hanzade Ofluoğlu kimdir, kaç yaşında? Survivor Hanzade kimdir?

Survivor 2021 Gönüllüler takımı kadrosunda yer alan Hanzade Ofluoğlu'nun hayatı ve kariyeri hakkındaki araştırmalar devam ediyor. Survivor 2021 Gönüllüler takımı kadrosunda yer alan Hanzade Ofluoğlu Var Mısın Yok Musun yarışması ile adından söz ettirmişti. Peki Hanzade Ofluoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

HANZADE DURMUŞ OFLUOĞLU KİMDİR?

Survivor Türkiye 2021 Gönüllüler takımı kadrosunda yer alan Hanzade Ofluoğlu, 1988 yılında İzmir’de doğdu. 32 yaşında olan Hanzade Durmuş Ofluoğlu, ilk, orta ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. 17 yaşında Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni kazanan Hanzade Ofluoğlu’nun İstanbul seyahati ve başarılarla dolu kariyeri başlamış oldu.

HANZADE OFLUOĞLU MESLEĞİ VE KARİYERİ

Hanzade Ofluoğlu, üniversiteyi kazandıktan sonra geldiği İstanbul’da Var mısın Yok musun yarışmasına başvuruyor. Bu başvuruyu yaptıktan sonra yaşadıklarını şu şekilde anlatıyor Hanzade Ofluoğlu: Başvurdum ve başvurumdan çok uzun süre sonra telefon geldi. Gerçekten beklemiyordum. Çekimler sırasında Acunmedya’yı yakından tanıma fırsatım oldu. Gerçekten eğlenceli ve güzel bir çalışma ortamları olduğunu gördüm. Yarışmanın sonlarına doğru Acun Bey’den beklemediğim bir teklif geldi. ‘Bizimle çalışmak ister misin?’ dediğinde hiç düşünmeden evet dedim. Koç Üniversitesi’nden mezun olalı 2 ay olmuştu ve hayalim olan medya sektöründe bulabileceğim en güzel işi bulmuştum. Acun Bey’in asistanı olarak işe başladım.