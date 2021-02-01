Harry Potter ve Melez Prens konusu nedir, oyuncuları kim? İşte, Harry Potter ve Melez Prens oyuncu kadrosu

Fantastik filmin başrollerinde Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson yer alıyor. film 2008 yılında vizyona girdi ve filmin çekimi yaklaşık bir yıl sürmüştür. Harry Potter ve Melez Prens filminin yönetmenliğini David Yates, yapımcılığını ise David Heyman ve David Barron üstleniyor.

HARRY POTTER VE MELEZ PRENS KONUSU

Potter, Hogwarts’taki 6. yılında bir sürpriz ile karşılaşır. Tesadüfen, üzerinde ‘bu kitap Melez Prens’e aittir’ yazılı bir kitap bulmasıyla kitabın içindeki büyüleri kurcalaması sonucu Melez Prens’in gizemini keşfetmeye koyulacaktır. Bilge büyücü Dumbledore’un yol arkadaşlığı, karanlık düşmanı Voldemort ile hesaplaşmasını kolaylaştırsa da, Harry Potter ve arkadaşlarını bu defa çok çetrefilli bir savaş beklemektedir.

Harry Potter ve Melez Prens'de Voldemort'un geri dönüşünü Sihir Bakanlığı'nın da kabul etmesiyle artık insanlar Harry'i "Seçilmiş Kişi" diye çağırmaya başlarlar. Bu arada Harry, kendisine vaftiz babası Sirius'tan miras mallar kaldığını öğrenir. Bu mallar, Zümrüdüanka Yoldaşlığı'nın gizli karargahı olan Grimmauld Meydanındaki, Black ailesinin evi ve yaşlı ev cini Kreacher'dır.

Harry, Profesör Snape'in Karanlık Sanatlara Karşı Savunma öğretmeni olduğu anonsunu duyunca afallayıp kalır. Snape'nin yerini, Harry'nin farkında olmadan öğretmenlik yapması için ikna ettiği Horace Slughorn doldurur. Bu bir bakıma Harry'nin faydasına olmuştur çünkü; Slughorn, Harry'i Snape'in istediğinden daha düşük bir S. B. D. (Sıradan Büyücülük Düzeyi) puanı ile F.Y. B. S (Feci Yorucu Büyücülük Sınavları) İksir sınıfına kabul eder. Böylece Harry seherbaz (ölüm yiyenlerle savaşan büyücü) olabilmesi için gereken dersleri alabilir. (Harry'nin gelecekte yapmayı düşündüğü tek meslek seherbazlıktır. Hakkındaki kehaneti de duyduktan sonra kendisi için karanlık büyücülerle savaşmaktan daha uygun bir meslek olamayacağını düşünmektedir.) Profesör Slughorn'un dersinde Harry kullanılmış bir iksir kitabını Slughorn'un dolabından aşırır ki bu kitabın sahibi "Melez Prens"'dir. Kitaptaki iksirlerle ilgili el yazısıyla yazılmış küçük notlar Harry'nin başarılı iksirler yapmasını ve ödül olarak küçük bir şişe Felix Felices (şans iksiri) kazanmasını sağlar.

Dumbledore, Harry'e özel dersler vermeye başlar. Aslında bu dersler, düşünseli ile Voldemortla ilgili anılara yapılan yolculuklardır. Dumbledore, Voldemort'un ölümsüz olabilmek için ruhunu 7 parçaya bölerek onları Hortkuluk denilen bazı nesnelere yerleştirdiğini tahmin etmektedir. İki hortkuluk imha edilmiştir (Tom Riddle'nin günlüğü ve Marvoldo Gaunt'un yüzüğü). Bu arada gelişen olaylarla Harry Melez Prensin Severus Snape olduğunu öğrenir.

HARRY POTTER VE MELEZ PRENS OYUNCULARI

Harry Potter Daniel RadcliffeHarry Potter Daniel RadcliffeRon Weasley Rupert GrintHermione Granger Emma WatsonHogwarts öğretmenleri ve çalışanlarıArgus Filch David BradleyWilhelmina Grubbly-Plank Apple BrookRubeus Hagrid Robbie ColtraneArgus Filch David BradleyFilius Flitwick Warwick DavisAlbus Dumbledore Michael GambonSeverus Snape Alan RickmanMinerva McGonagall Maggie SmithHorace Slughorn Jim BroadbentHogwarts öğrencileriPadma Patil Afshan AzadParvati Patil Shefali ChowdhuryDean Thomas Alfred EnochLavender Brown Jessie CaveDraco Malfoy Tom FeltonGregory Goyle Joshua Herdman