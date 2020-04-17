Harun Tan kimdir, kaç yaşında? Harun Tan biyografisi

Harun Tan kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ebru Şallı ve Harun Tan'ın evliliklerinden dünyaya gelen Pars Tan'ın hayatını kaybetmesinin ardından vatandaşlar Harun Tan kimdir, kaç yaşında sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Harun Tan kimdir?

HARUN TAN KİMDİR?

Harun Tan'ın tam ismi Nuri Harun Tan'dır. Harun Tan, 25 Eylül 1965 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Terazi burcu. YKM Mağazaları kurucusu ve sahibi Safvet Oral Tan'ın oğludur. Ünlü bir iş adamı olarak iş dünyasında tanınıyor. Sporcu kimliği ile dikkat çene bir isim.

Harun Tan, lise eğitimini Şişli Terakki Lisesi'nde gördü. Ardından, Marmara Üniversitesi'nde üniversite eğitimini tamamladı. İş dünyasının önde gelen isimlerinden biri olarak çalışma hayatına devam ediyor. Aynı zamanda, yoga eğitmenliği yapıyor.

Harun Tan, eski manken Ebru Şallı ile yaptığı evlilikle magazin dünyasında ismini duyurdu. Ebru Şallı ile 2002 yılında gerçekleştirdiği evliliği, 2013 yılında sona erdi. Evlenmeleri kadar, boşanmaları da olay oldu. Harun Tan ve Ebru Şallı'nın evliliğinden, Beren ve Tan isimlerini verdikleri iki erkek çocukları dünyaya geldi.