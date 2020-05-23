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HaberlerMagazin Haberleri Harun Tan, oğlu Can ile bisiklete binerken görüntülendi!
23.05.2020 - 11:50 |

Harun Tan, oğlu Can ile bisiklete binerken görüntülendi!

Geçtiğimiz ay Ebru Şallı ile evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybeden Harun Tan, önceki gün Bebek'teydi. Tan, oğlu Can Tan ile birlikte sahilde baba-oğul bisiklet turu yaptı.

Harun Tan, oğlu Can ile bisiklete binerken görüntülendi!
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Harun Tan, çocukların sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından oğlu Can Tan ile bisiklet sürdü. Harun tan ve oğlu, kendilerini çeken basın mensuplarını fark edince hızlanarak uzaklaştılar. 

Harun Tan, eski manken Ebru Şallı ile evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu Pars Tan'ı lenfoma hastalığı nedeniyle 16 Nisan'da kaybederek evlat acısı yaşamıştı.

Harun Tan, oğlu Can ile bisiklete binerken görüntülendi

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