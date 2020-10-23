Hasan Yalnızoğlu: Kendimi dünyadan tecrit ettim

Hasan Yalnızoğlu, “Altı yaşından beri sporla ilgileniyorum. Jimnastikten futbola, yüzmeden kung fu’ya ilgilenmediğim dal kalmadı. Geçen yıl yaşadığım rahatsızlığın ardından doktorlar beni korkutan bir açıklama yaptılar. Hayati riski yüksek bir ameliyat ve uzun tedavi sürecinin beni beklediğini söylediler. Tam bir yıl boyunca Cerrahpaşa’ya gidip geldim. Kendimi resmen dünyadan tecrit ettim. Bir yılın sonunda doktorlarımın desteğiyle, kişisel kurtuluş savaşımı kazanıp iyileştim. Artık iyiyim. İyileşmemde spor ve sağlıklı beslenmenin çok etkisi oldu. Şimdi kendi spor kulübümün başındayım, işimi çok özlemişim. Görüştüğüm birkaç proje var, yakın zamanda setlere de döneceğim" dedi.