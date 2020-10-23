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HaberlerMagazin Haberleri Hasan Yalnızoğlu: Kendimi dünyadan tecrit ettim
23.10.2020 - 09:17 | | MESUT YILMAZ

Hasan Yalnızoğlu: Kendimi dünyadan tecrit ettim

BEST Model of Türkiye ikincisi, dansçı ve oyuncu Hasan Yalnızoğlu, önceki gün arkadaşlarının doğum günü sürprizi ile 46 yaşını kutladı.

Hasan Yalnızoğlu: Kendimi dünyadan tecrit ettim
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Hasan Yalnızoğlu, “Altı yaşından beri sporla ilgileniyorum. Jimnastikten futbola, yüzmeden kung fu’ya ilgilenmediğim dal kalmadı. Geçen yıl yaşadığım rahatsızlığın ardından doktorlar beni korkutan bir açıklama yaptılar. Hayati riski yüksek bir ameliyat ve uzun tedavi sürecinin beni beklediğini söylediler. Tam bir yıl boyunca Cerrahpaşa’ya gidip geldim. Kendimi resmen dünyadan tecrit ettim. Bir yılın sonunda doktorlarımın desteğiyle, kişisel kurtuluş savaşımı kazanıp iyileştim. Artık iyiyim. İyileşmemde spor ve sağlıklı beslenmenin çok etkisi oldu. Şimdi kendi spor kulübümün başındayım, işimi çok özlemişim. Görüştüğüm birkaç proje var, yakın zamanda setlere de döneceğim" dedi. 

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