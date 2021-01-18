Hasret sona erdi

Pandemi süresince bir araya gelemeyen neşeli dostlar, önceki gün bir fırsat yaratıp buluştu. Ajda Pekkan’ın ön ayak olmasıyla Semiramis Pekkan ve İsmail Akkaya’nın da aralarında bulunduğu ekip, soluğu Kemer Country’de Candan Varnalı’nın evinde aldı. Önce açık havada, sonra şömine başında sohbete devam eden Süperstar ve dostları, bu mutlu anları sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmedi. Varnalı, “Ne kadar mutlu oldum, iyi ki geldiniz” dedi.