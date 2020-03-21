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HaberlerMagazin Haberleri Hastalarını uyardı
21.03.2020 - 07:00 |

Hastalarını uyardı

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, koronavirüs salgını kapsamında böbrek hastalarına önemli uyarılarda bulundu.

Hastalarını uyardı

 Erk, “Ülkemizde yaklaşık 60 bin diyaliz hastası var. Tedavileri genelde haftanın üç günü düzenli olarak hemodiyaliz merkezlerine ulaşmalarıyla işliyor. Bu süreçte, bakanlıkların önlemlerine ek olarak, göz önünde bulundurmamız gereken tüm detaylar, hastalarımıza aktarılıyor. Enfeksiyon belirtisi olan hastalarımızı ayrı bir odada diyalize alıyoruz ve hijyeni elden bırakmıyoruz” dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (20 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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