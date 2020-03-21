Hastalarını uyardı

Erk, “Ülkemizde yaklaşık 60 bin diyaliz hastası var. Tedavileri genelde haftanın üç günü düzenli olarak hemodiyaliz merkezlerine ulaşmalarıyla işliyor. Bu süreçte, bakanlıkların önlemlerine ek olarak, göz önünde bulundurmamız gereken tüm detaylar, hastalarımıza aktarılıyor. Enfeksiyon belirtisi olan hastalarımızı ayrı bir odada diyalize alıyoruz ve hijyeni elden bırakmıyoruz” dedi.